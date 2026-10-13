15°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Újabb válság a Közel-Keleten: itt a következő Hormuz?
Podcast

Újabb válság a Közel-Keleten: itt a következő Hormuz?

Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében a Szaúd-Arábiában kialakult helyzetről volt szó. A hormuzi után a Báb el-Mandeb-szoros is a világgazdaság fókuszába került, miután a jemeni húszi lázadók ezt a kereskedelmi fojtópontot is feszültség alá helyezték. Vendégünk volt Csicsmann László, a Corvinus Egyetem professzora, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Adásunk második részében a friss építőipari adatokról volt szó: bár első ránézésre erős számokat látunk a régóta szenvedő szektorból, a mélyben továbbra is nagyon borús a helyzet. A témában Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke volt a vendégünk.
Future of Construction 2026
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Szaúd-Arábia – (01:43)
  • Építőipar – (13:52)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Előbukkant Amerika és Európa titkos terve a háború lezárására, megtámadták Moszkvát – Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Ez már az új hidegháború? Világvégét kiabálnak a nagy AI-cégek, de a háttérben egészen más zajlik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility