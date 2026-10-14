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Egy akadály elhárult az OTP elől: véget értek a befektetők nehéz napjai?
Podcast

Egy akadály elhárult az OTP elől: véget értek a befektetők nehéz napjai?

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Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A műsor első részében az OTP-ről volt szó. Túl van-e a legnagyobb magyar papír az elmúlt hetek volatilis időszakán, és mit jelent az Európai Bizottság tegnapi jóváhagyása a Luminor tranzakcióra? Vendégünk volt Nagy Viktor, a Portfolio vezető részvényelemzője. Adásunk második részében Farkas Alexandrával, az Agrárszektor szerkesztőjével beszélgettünk arról, hogy egy friss európai elemzés szerint Nyugat-Európában a doktoranduszok akár évi 20 millió forint feletti jövedelemre is számíthatnak, míg Magyarországon az állami doktori ösztöndíj mindössze 1,68 millió forint éves szinten.
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Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • OTP – (01:33)
  • Doktoranduszok – (09:32)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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