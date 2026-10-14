Új korszak jön az energiatárolásban, ami már nem csak az áram áráról szól

Az energiatárolás néhány év alatt az energetikai átállás egyik központi kérdésévé vált. Már nemcsak az energiacégek és a naperőművek tulajdonosai foglalkoznak vele, egyre több gyár és nagyobb vállalat vizsgálja, hogyan tudná saját fogyasztását olcsóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tenni akkumulátorok segítségével. Racsek Dániel, a GNX Engineering alapító-ügyvezetője a Portfolio Business podcastban arról beszélt, hogy a következő években az energiatárolás szerepe jóval túlmutathat azon, hogy az olcsón megtermelt áramot egyszerűen későbbre tegyük félre.

A beruházók egyik fő dilemmája, hogy érdemes-e még várni az alacsonyabb árakra. Racsek szerint az elmúlt évek jelentős árcsökkenése korántsem biztos, hogy folytatódik: az alapanyagárak, az uniós szabályozás és az új műszaki követelmények akár drágító hatással is lehetnek. Közben

a lítiumalapú technológiának rövid távon még nem látszik olyan kihívója, amely gyorsan leváltaná.

Egy akkumulátor ráadásul nemcsak pénzt spórolhat. Segíthet jobban kihasználni a napelemes termelést, csökkentheti a hálózat terhelését, és megfelelő rendszerben áramszünet vagy hálózati hiba esetén is biztonsági tartalékot adhat. Racsek szerint ez lehet az energiatárolás következő nagy lépése: a költségcsökkentés mellett egyre inkább az energiabiztonságról szólhat.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Címlapkép forrása: Portfolio