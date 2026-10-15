Kivár az építőipar, közben egyre sürgetőbb a korszerűsítés – honnan jöhet a következő növekedési hullám?

Az elmúlt évek alaposan próbára tették a magyar építőipart, és vele együtt az építőanyag-gyártókat is. A beruházási aktivitás visszaesése, az állami fejlesztések lassulása vagy elhalasztása, a magas finanszírozási és működési költségek, valamint a lakásépítések gyengélkedése egyaránt szűkítette a piacot. Eközben az alapanyagok és a munkabérek drágulása is komoly nyomást helyezett a gyártókra, és a gyenge kereslet miatt a megnövekedett költségeket nem minden esetben lehetett áthárítani a vásárlókra.

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Hosszabb távon ugyanakkor jelentős feladat és egyben komoly piac is áll az ágazat előtt, hiszen a magyar épületállomány jelentős része energetikai korszerűsítésre és felújításra szorul. De mi kell ahhoz, hogy valóban elinduljon egy szélesebb felújítási hullám? Mekkora szerepe lehet ebben az állami támogatásoknak, és hogyan lehet elkerülni, hogy ezek csak az árakat hajtsák fel? Mit tudnak tenni közben az építőanyag-gyártók a költségek emelkedése, az erősödő verseny és a bizonytalan kereslet mellett, és milyen fejlesztésekkel készülhetnek egy későbbi piaci élénkülésre?

Erről kérdeztük Kelemen-Makai Lajost, a Meton Építőanyaggyártó Kft. ügyvezetőjét.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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A podcast a Meton Építőanyaggyártó Kft. támogatásával jelent meg.

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