Kivár az építőipar, közben egyre sürgetőbb a korszerűsítés – honnan jöhet a következő növekedési hullám?

Hosszabb távon ugyanakkor jelentős feladat és egyben komoly piac is áll az ágazat előtt, hiszen a magyar épületállomány jelentős része energetikai korszerűsítésre és felújításra szorul. De mi kell ahhoz, hogy valóban elinduljon egy szélesebb felújítási hullám? Mekkora szerepe lehet ebben az állami támogatásoknak, és hogyan lehet elkerülni, hogy ezek csak az árakat hajtsák fel? Mit tudnak tenni közben az építőanyag-gyártók a költségek emelkedése, az erősödő verseny és a bizonytalan kereslet mellett, és milyen fejlesztésekkel készülhetnek egy későbbi piaci élénkülésre?
Erről kérdeztük Kelemen-Makai Lajost, a Meton Építőanyaggyártó Kft. ügyvezetőjét.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
A podcast a Meton Építőanyaggyártó Kft. támogatásával jelent meg.
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