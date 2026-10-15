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Trump kész lehet feláldozni Ukrajnát a békéért - Meddig bírja még Kijev?
Podcast

Trump kész lehet feláldozni Ukrajnát a békéért - Meddig bírja még Kijev?

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Már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében az ukrajnai háború legújabb fejleményeivel foglalkoztunk. Donald Trump egyre nagyobb nyomást gyakorol Kijevre, és már nemcsak a katonai támogatás korlátozása, hanem Volodimir Zelenszkij leváltása is felmerült. Az amerikai politika változásának lehetséges következményeiről Huszák Dániellel, a Portfolio Globál rovatának vezető elemzőjével beszélgettünk. A második részben az ázsiai tőzsdéken végigsöprő eladási hullámot vizsgáltuk meg. A dél-koreai részvénypiac pár nap alatt hatalmasat zuhant, miközben egyre több kérdés merül fel a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetések jövőjével kapcsolatban. A történtek hátterét Móró Tamással, a Concorde vezető stratégájával elemeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Trump nyomásgyakorlása és Ukrajna jövője – (01:38)
  • Tőzsdei zuhanás és AI-befektetési félelmek – (17:56)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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