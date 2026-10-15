17°C erősen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Podcast

Véget ért a moratórium: meddig égetik még a magyarok a jövőjüket?

agrarszektor.hu
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A magyar erdők állapotáról az elmúlt hetekben parázs viták dúltak, amelyek fókuszában a természetvédelem és az erdőgazdálkodás eltérő szempontjai, valamint a szeptember 30-án lejárt fakitermelési moratórium álltak. Hogy feloldható-e valaha a két oldal közti ellentét és milyen jövő várhat a magyar erdőkre a fokozódó aszály közepette, arról beszélt az Alapvetés podcastban Gálhidy László, a WWF Magyarország erdő programjának vezetője.

Az elmúlt hetekben kemény viták folytak a magyar erdők állapotáról, amelyben a természetvédelem és az erdőgazdálkodás érdekei feszültek egymásnak. Ennek kapcsán az Alapvetés podcast mai adásában többek között a következő kérdéseknek jártunk utána:

  • Hogy alakulhatott az ki, hogy értékes, idős, védett erdőket biomassza erőművekben égetünk el?
  • Milyen ígéretek hangzottak el a fakitermelési moratórium lejárta óta és ezek jelentenek-e bármilyen garanciát?
  • Milyen hatása lenne a tűzifapiacra annak, ha végleg leállna a fakitermelés a védett hazai erdőkben?
  • Mennyire reális erdőket felújítani vagy új erdőket telepíteni a jelenlegi aszályos körülmények között?
KÖVESS MINKET

Címlapkép forrása: Portfolio

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Győzelem

A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megbénította az ukrán hadsereget a szövetséges nagyhatalom: Elon Musk elárulta, ki áll a döntés mögött
Összeomlott a tűzszünet, Kijev ellen fordult Amerika - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Kivár az építőipar, közben egyre sürgetőbb a korszerűsítés – honnan jöhet a következő növekedési hullám?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility