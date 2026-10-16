Ezen csúszhat el a magyar euró? Nem röpködhetnek a 10%-os béremelések

A folytatásban Szabó Dánielt, lapunk EU-s elemzőjét kérdezzük az aktuális brüsszeli csúcsról, ahol az uniós költségvetés mellett energetikai kérdések, és a kínai piaci előretörés megakadályozása is napirendre került.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Minimálbér és euró – (01:59)
- Mi történt az EU-csúcson? – (17:27)
- Tőkepiaci kitekintő – (33:38)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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