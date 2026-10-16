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Ezen csúszhat el a magyar euró? Nem röpködhetnek a 10%-os béremelések
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Ezen csúszhat el a magyar euró? Nem röpködhetnek a 10%-os béremelések

Portfolio
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Megjelent a pénteki Checklist. Adásunk első felében arról beszélgetünk Hornyák Józseffel,a Portfolio makroelemzőjével, hogy az elmúlt években szinte természetessé vált Magyarországon a kétszámjegyű béremelés, különösen a minimálbér esetében. Csakhogy az euró bevezetéséhez nemcsak politikai szándék, hanem - az alacsony infláció, a stabil árfolyam mellett -  visszafogottabb bérdinamika is kell. Kérdés, hol húzódik a határ a jogos béremelés és a gazdaság számára már veszélyes bérnyomás között.

A folytatásban Szabó Dánielt, lapunk EU-s elemzőjét kérdezzük az aktuális brüsszeli csúcsról, ahol az uniós költségvetés mellett energetikai kérdések, és a kínai piaci előretörés megakadályozása is napirendre került.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Minimálbér és euró – (01:59)
  • Mi történt az EU-csúcson? – (17:27)
  • Tőkepiaci kitekintő – (33:38)
Út a magyar euróhoz
Mikor jöhet a magyar euró? Találkozzunk a Portfolio első dokumentumfilmjének premier előtti vetítésén.
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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