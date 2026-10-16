Ezen csúszhat el a magyar euró? Nem röpködhetnek a 10%-os béremelések

Portfolio 2026. október 16. 17:10

Megjelent a pénteki Checklist. Adásunk első felében arról beszélgetünk Hornyák Józseffel,a Portfolio makroelemzőjével, hogy az elmúlt években szinte természetessé vált Magyarországon a kétszámjegyű béremelés, különösen a minimálbér esetében. Csakhogy az euró bevezetéséhez nemcsak politikai szándék, hanem - az alacsony infláció, a stabil árfolyam mellett - visszafogottabb bérdinamika is kell. Kérdés, hol húzódik a határ a jogos béremelés és a gazdaság számára már veszélyes bérnyomás között.



A folytatásban Szabó Dánielt, lapunk EU-s elemzőjét kérdezzük az aktuális brüsszeli csúcsról, ahol az uniós költségvetés mellett energetikai kérdések, és a kínai piaci előretörés megakadályozása is napirendre került.