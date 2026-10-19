Kiszervezés vagy visszaszervezés: hol lehet valójában pénzt megtakarítani?

Az európai vállalatokra nehezedő költségnyomás egyre fontosabbá teszi, hogy mely feladatokat érdemes saját munkavállalókkal ellátni, és melyeket célszerű külső szolgáltatókra bízni. Bár első pillantásra a kiszervezés költségesebbnek tűnhet, hiszen a szolgáltató nyereségét is meg kell fizetni, a két modell összehasonlítása korántsem ilyen egyszerű. A bérek mellett ugyanis a munkaszervezéssel, az eszközökkel, a munkaerőhiánnyal, a szakmai irányítással és a működési kockázatokkal is számolni kell. Eközben a digitalizáció és az automatizáció új lehetőségeket nyit a létesítményüzemeltetés hatékonyságának javítására.

Milyen rejtett költségek miatt bizonyulhat végül drágábbnak egy látszólag olcsóbb megoldás? Miért dönthet úgy egy vállalat, hogy a korábban visszaszervezett feladatait ismét külső szolgáltatóra bízza? Hogyan lehet megőrizni az ellenőrzést a kiszervezett munkák felett, és milyen megtakarításokat hozhatnak az új technológiák? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Jakubik Gáborral, a LIWO Group nemzetközi sales vezetőjével.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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A podcast a LIWO Group támogatásával jelent meg.

Címlapkép forrása: Portfolio (Ács András)