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Költségvetési hiány: 4,9%. Maradhat?
Podcast

Költségvetési hiány: 4,9%. Maradhat?

Portfolio
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A műsor első részében arról volt szó, hogy Magyar Péter bemutatta a 2027-es költségvetés fő számait és több fontos intézkedést. A témában Csiki Gergelyt, a Portfolio makroelemzőjét kérdeztük. Műsorunk második felében a Portfolio új dokumentumfilmjéről beszélgettünk Orosz Márton producerrel. A film azt járja körül, hogy Magyarország több mint húsz éve úgy lépett be az Európai Unióba, hogy egyszer a közös pénzt is használni fogja. Hol tart ma Magyarország az euróhoz vezető úton, milyen dilemmák és döntések határozzák meg az euróbevezetés kérdését, és mit jelentene mindez a magyar gazdaság, a hazai cégek és a mindennapjaink számára? A premier után a filmünk teljes hosszában elérhető lesz a Portfolio felületein!
Út a magyar euróhoz
Mikor jöhet a magyar euró? Találkozzunk a Portfolio első dokumentumfilmjének premier előtti vetítésén.
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro - (00:00)
  • 2027-es költségvetés - (01:58)
  • Út a magyar euróhoz - (09:50)
  • Makronaptár - (20:36)

Címlapkép forrása: MTI Fotó

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