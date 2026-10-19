Költségvetési hiány: 4,9%. Maradhat?

Portfolio 2026. október 19. 17:10

A műsor első részében arról volt szó, hogy Magyar Péter bemutatta a 2027-es költségvetés fő számait és több fontos intézkedést. A témában Csiki Gergelyt, a Portfolio makroelemzőjét kérdeztük. Műsorunk második felében a Portfolio új dokumentumfilmjéről beszélgettünk Orosz Márton producerrel. A film azt járja körül, hogy Magyarország több mint húsz éve úgy lépett be az Európai Unióba, hogy egyszer a közös pénzt is használni fogja. Hol tart ma Magyarország az euróhoz vezető úton, milyen dilemmák és döntések határozzák meg az euróbevezetés kérdését, és mit jelentene mindez a magyar gazdaság, a hazai cégek és a mindennapjaink számára? A premier után a filmünk teljes hosszában elérhető lesz a Portfolio felületein!