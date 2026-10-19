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Körforgásos gazdaság: miből lehet a következő nagy üzlet?
Podcast

Körforgásos gazdaság: miből lehet a következő nagy üzlet?

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A hulladékgazdálkodás egyre kevésbé pusztán arról szól, hogyan szabadulunk meg attól, amire már nincs szükségünk. Az elektrifikáció, az akkumulátorok, a napelemek és az elektronikai eszközök terjedésével is egyre több olyan hulladék keletkezik, amelyből értékes, esetenként stratégiai jelentőségű nyersanyagokat lehet visszanyerni. Az ALTEO a nyáron tette közzé körforgásos gazdasági szegmensének stratégiai kitekintését; ennek kapcsán a podcastban a szegmens előtt álló lehetőségeket és kihívásokat jártuk körül.

Lehet-e a hulladék Magyarország egyik új nyersanyagforrása, és mikor éri meg itthon kiépíteni a feldolgozókapacitást ahelyett, hogy az anyag külföldre kerülne? Mit jelent az akkumulátoripar lassulása egy olyan piacon, ahol a gyártási hulladék már most is keletkezik? És hogyan lehet üzletileg tervezni az évekkel vagy évtizedekkel később tömegessé váló napelem- és energiatároló-hulladékkal?

Többek közt ezekről a kérdésekről beszélgettünk:

  • Simon Anitával, az ALTEO Nyrt. fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettesével, valamint
  • Kovács Domonkossal, az ALTEO Nyrt. M&A és tőkepiacok vezérigazgató-helyettesével.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

diwemdie

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A podcast az ALTEO támogatásával jelent meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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