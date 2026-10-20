AI-ügynökök a bankolásban: már helyettünk intézik a pénzügyeinket

Portfolio 2026. október 20. 09:00

Az AI ma már nemcsak válaszol a kérdéseinkre: az egyre szofisztikáltabb ügynök alapú mesterséges intelligencia megoldásoknak köszönhetően egyre inkább képes eljárni is helyettünk, azaz értelmez, döntéseket hoz és végrehajt bizonyos feladatokat. Márpedig ez a pénzügyi szektorban is alapjaiban változtathatja meg az ügyfél és a bank kapcsolatát.



Stadler Gellérttel, a TC2 Data & AI csapatának vezetőjével arról beszélgettünk, mit jelent mindez a mindennapokra nézve, milyen biztonsági garanciákra lesz szükség ennek kapcsán és hogyan kell nekünk magunknak megváltoznunk, hogy kihasználjuk a technológiában rejlő potenciált.