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Viszlát, Otthon Start! − Új világ jön a támogatott lakáshitelpiacon
Podcast

Viszlát, Otthon Start! − Új világ jön a támogatott lakáshitelpiacon

Portfolio
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Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása, amelynek első részében az Otthon Start Programot váltó Wekerle Pluszról volt szó. Mennyiben változnak a hangsúlyok a kormány új lakástámogatási politikájában, hogyan alakulhat a piaci kereslet és mi történhet az árakkal? Ezekre a kérdésekre is kerestük a választ, a részleteket pedig Palkó Istvánnal, a Portfolio vezető elemzőjével vettük át.

A műsor további részében a magyar költségvetésről napvilágot látott legfrissebb információkat értelmeztük, és elsősorban azt vettük górcső alá, hogy miből áll össze a hiánycsökkentés és honnan remél többletbevételt a kormányzat. Beke Károllyal, a Portfolio elemzőjének segítségével néztünk a számok mélyére.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Támogatott lakáshitelek újrahúzva − (01:40)
  • Nagyító alatt az új költségvetés − (12:37)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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