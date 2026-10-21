19°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Nagy leállás a Revolutnál: erre készülhetünk a jövőben is?
Podcast

Nagy leállás a Revolutnál: erre készülhetünk a jövőben is?

Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Már meghallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A műsor első részében a Revolut keddi, súlyos üzemzavaráról beszélgettünk, amelynek következtében a felhasználók egy része nem tudott bankkártyával fizetni, készpénzt felvenni, átutalni vagy devizát váltani. A fennakadásokról és azok hátteréről Turzó Ádámot, a Portfolio pénzügyi elemzőjét kérdeztük. A második blokkban azt vizsgáltuk, hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a befektetéskezelést. Az AI ugyanis ezen a területen is felgyorsítja az adatfeldolgozást, új összefüggések feltárását teszi lehetővé, és támogatja a döntéshozatalt. De hol húzódnak a technológia határai, milyen kockázatokat rejt, és kiválthatja-e valaha a befektetési szakembereket? Ezekről a kérdésekről Ács Tamással, a K&H Alapkezelő vezetőjével beszélgettünk.
Banking Technology 2026
Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Súlyos üzemzavar bénította meg a Revolutot – (01:47)
  • Átveszi az AI a befektetési szakemberek helyét? – (14:07)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: indítványozták Matolcsy György letartóztatását, kiderült, pontosan miért lépett az ügyészség
Jön az új felújítási program: Kapitány István közzétett egy listát, mire lehet igénybe venni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility