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A repülő Tesla csak a kezdete egy jóval nagyobb tőzsdei sztorinak

Portfolio
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Az Invest friss adásában Áron és Viktor megnézte, mit jelenthet az euró felé vezető út a magyar tőzsdének, hiszen a régiónkban több ország is megjárta már az utat, van tehát alap az összehasonlításra. Szó volt a 2027-es költségvetésről, a magyar részvénypiacra és kötvénypiacra gyakorolt hatásokról, a lengyel–magyar hozamkülönbségről és a francia válság tanulságairól is. Kivesézték, miért szenvednek a francia luxuspapírok, mi történik Kínában a szegmensben, mennyire veszélyes a CoreWeave eladósodása az AI-sztorira nézve, és hogyan rázta fel Elon Musk a világot a Tesla Roadster bemutatójával, amely akár a jövő nagy tőzsdei sztorijának magját is hordozhatja magában.
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Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Félig tőkepiaci hírek – (00:44)
  • Euróbevezetés hatása a magyar tőzsdére – (02:21)
  • És mit jelent az 2027-es költségvetés? – (06:20)
  • Makrogondok Európában – (11:42)
  • Gondban a franciák és a luxusipar – (13:50)
  • CoreWeave: az AI-lufi gyenge láncszeme? – (21:53)
  • Repülő Tesla: újra hiszünk Muskban? – (28:51)
  • Idegesítő szolgáltatók, akik még le is húznak – (40:17)
  • Long/Short játék – (47:55)

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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