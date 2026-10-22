Égető szükség van a magyar agrárstratégiára, kapaszkodót keres az ágazat

Az idei évben szinte minden alágazat komolyan szenvedett a klimatikus és piaci viszonyok hatásaitól, így túlzás nélkül mondhatjuk, hogy egy kudarcos évet zár a mezőgazdasági szereplők többsége. Kérdés, hogy mindez hogyan hat az egyébként is hatékonysági deficittel küzdő élelmiszeriparra. A termelés és a feldolgozás lehetséges alkalmazkodási lépésiről és az ehhez szükséges finanszírozás kérdéseiről beszélgetünk az Alapvetés podcast műsorában, ahol vendégünk Boros Zoltán, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari nagyvállalati ügyfelek igazgatója és Antal Gábor, a Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatója.

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Rendkívül nehéz évet zárhat idén a magyar agrár- és élelmiszeripar, hiszen a klimatikus viszonyok és a piaci nehézségek egyszerre teszik próbára az ágazat szereplőit, miközben a korábban felhalmozott pénzügyi tartalékok is fogynak. A bizonytalan kilátások miatt ráadásul a versenyképesség és a hatékonyság javítását célzó beruházások is csúsznak, számos gazdálkodó ugyanis a támogatói okirat birtokában sem kezdte még meg a tervezett fejlesztéseket – hangzott el az Alapvetés podcast eheti epizódjában.

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A beszélgetés egyik fontos megállapítása az volt, hogy égető szükség van egy politikai ciklusokon átívelő, hosszú távú agrár- és élelmiszeripari stratégia kialakítására, amelynek része kell legyen az átfogó vízügyi stratégia is.

Egy kellően átgondolt, az ország adottságait és erősségeit figyelembe vevő irány kijelölése ugyanis kapaszkodót jelentene a bankoknak a finanszírozási döntésekhez, a vállalkozásoknak pedig a beruházások és az üzleti tervek megtervezéséhez is.

De vajon mit tanulhatna a hazai agrárium a lengyel példából? Milyen hatással lehet a vagyonadó a magyar agrárvállalkozásokra? És mire van szükség ahhoz, hogy a bank a jelenlegi helyzetben ne csak meghallgassa, hanem finanszírozza is egy gazdálkodó fejlesztési terveit? Az Alapvetés podcast eheti epizódjában ezekre a kérdésekre is keressük a választ.

Az epizód az MBH Bank támogatásával valósult meg.

Címlapkép forrása: Portfolio