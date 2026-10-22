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Ezek az adóemelések hozzák majd el a stabil költségvetést?
Podcast

Ezek az adóemelések hozzák majd el a stabil költségvetést?

Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A mai adás első részében a 2027-es költségvetési tervben szereplő adóváltozásokról lesz szó, amelyek számos tétele elsikkadt a bejelentés körüli hírözönben. Vendégünk lesz Csiki Gergely, a Portfolio makroelemzője. Adásunk második részében arról lesz szó, miért kellett 48 órára leállítani egy weboldalakat érintő sérülékenység miatt a Magyarország.hu kormányzati ügyintézési oldalt, és mit jelent egy ilyen helyzet a jövő internetére nézve. Vendégünk lesz Rónaszéki Péter, kiberbiztonsági szakértő.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Adóemelések – (01:25)
  • Leállt a Magyarország.hu – (12:24)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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