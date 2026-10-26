Megrengette a Balkánt a szerb ellenzék győzelme: mi lesz Orbán Viktor nagy szövetségesével?

Portfolio 2026. október 26. 17:02

Már meghallgatható a hétfői Checklist. Adásunk első felében Kiss Csabával, a Portfolio Global elemzőjével nézzük meg a vasárnapi szerbiai választás friss fejleményeit. Déli szomszédunknál ugyanis 12 év után történelmi fordulat jöhet: Aleksandar Vučić elvesztette a parlamenti választásokat. A korábban megingathatatlannak tűnő hatalmi gépezetet egy új szereplő, az Egyetemista Lista állította meg, amely egy tragédiából kinőve vált országos politikai erővé. Most az a nagy kérdés, milyen kormány alakulhat Belgrádban, és van-e még visszaút Vučić számára a hatalom csúcsára.



A folytatásban arról lesz szó, hogy eltűnt a magyar dízelpiac biztonsági tartaléka, miközben a nemzetközi energiapiacon továbbra is komoly feszültségek dolgoznak. A hazai árak hetek óta mozdulatlanok, de a háttérben a nagy- és kiskereskedelmi árrések drámai nyomás alá kerültek. Ez pedig nemcsak az árakról, hanem az import működéséről és az ellátás biztonságáról is egyre élesebb kérdéseket vet fel. Megmutatjuk, miért törhetett meg az importparitás, és mekkora bajban lehet a magyar dízelpiac. Erről Mohos Kristófot, lapunk részvényelemzőjét kérdezzük.