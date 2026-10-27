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Mindössze 87 év kellene a rezsicsökkentés leváltásához: 2,6 millió otthon vár a sorára
Podcast

Mindössze 87 év kellene a rezsicsökkentés leváltásához: 2,6 millió otthon vár a sorára

Portfolio
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Jelentős, a következő évek lakáspiacát, lakossági energetikai fejlesztéseit is meghatározó bejelentéseket tett ma a kormány a 3%-os hitelről, a felújítási programról és a lakástakarékról. Adásunk első felében a friss bejelentésekről és a 2,5 millió korszerűsítésre szoruló ingatlanról is beszélgetünk műsorunk első felében Kabát Krisztiánnal, a Portfolio energetikai elemzőjével. 

A folytatásban Bodor Tibort, a K&H Bank vállalati divíziójának vezetőjét kérdezzük a hazai vállalati szektor aktuális állapotáról.  Megvizsgáljuk a hazai nagyvállalatok és kkv-k üzleti hangulatát, valamint az alacsony beruházási aktivitás hatását a hitelkeresletre és a vállalati hitelezésre. De szó lesz arról is, milyen szerepet kaphat a bankszektor az uniós források közvetítésében, és milyen hatással lehetne a bankokra egy mielőbbi euróbevezetés.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Mit kezdjünk 2,5 millió korszerűsítendő lakóingatlannal? – (02:23)
  • K&H Bank: üzleti hangulat Magyarországon – (13:03)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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