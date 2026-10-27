Mindössze 87 év kellene a rezsicsökkentés leváltásához: 2,6 millió otthon vár a sorára

A folytatásban Bodor Tibort, a K&H Bank vállalati divíziójának vezetőjét kérdezzük a hazai vállalati szektor aktuális állapotáról. Megvizsgáljuk a hazai nagyvállalatok és kkv-k üzleti hangulatát, valamint az alacsony beruházási aktivitás hatását a hitelkeresletre és a vállalati hitelezésre. De szó lesz arról is, milyen szerepet kaphat a bankszektor az uniós források közvetítésében, és milyen hatással lehetne a bankokra egy mielőbbi euróbevezetés.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Mit kezdjünk 2,5 millió korszerűsítendő lakóingatlannal? – (02:23)
- K&H Bank: üzleti hangulat Magyarországon – (13:03)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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