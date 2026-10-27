Végzetes hiba miatt ránthatják ki a gyeplőt Trump kezéből – Drámai fordulóponthoz értünk

A Portfolio külpolitikai podcastjának legfrissebb epizódját a fenti videóra kattintva nézhetitek meg, az alábbi lejátszón keresztül pedig meghallgathatjátok.

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Hírek röviden

Politikai fordulat a Balkánon (1:42)

Történelmi befutó a 210 milliós ország választásán (3:13)

Folytatódó tüntetések, többnyire alábbhagyó vandalizmus (5:06)

Tábor Áron: Nem erre szavaztak az amerikaiak (6:57)

A saját térfelükön kényszerülnek védekezésre Trumpék (15:24)

(15:24) Mennyire köthetik meg Trump kezét? (35:13)

(35:13) Mit és kit hozhat a Trump-korszak vége? (42:30)

A portfolio kéthetente jelentkező külpolitikai videós podcastjával, a Global Insight következő adásával hamarosan újra érkezünk.

Korábbi epizódjainkat ide kattintva lehet visszanézni.

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