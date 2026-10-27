Végzetes hiba miatt ránthatják ki a gyeplőt Trump kezéből – Drámai fordulóponthoz értünk
A Global Insight legfrissebb adásában Tábor Áron Amerika-szakértővel, az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatójával mértük fel az erőviszonyokat és a várható forgatókönyveket az amerikai félidős választás előtt.
A Portfolio külpolitikai podcastjának legfrissebb epizódját a fenti videóra kattintva nézhetitek meg, az alábbi lejátszón keresztül pedig meghallgathatjátok.
Hírek röviden
- Politikai fordulat a Balkánon (1:42)
- Történelmi befutó a 210 milliós ország választásán (3:13)
- Folytatódó tüntetések, többnyire alábbhagyó vandalizmus (5:06)
Tábor Áron: Nem erre szavaztak az amerikaiak (6:57)
- A saját térfelükön kényszerülnek védekezésre Trumpék (15:24)
- Mennyire köthetik meg Trump kezét? (35:13)
- Mit és kit hozhat a Trump-korszak vége? (42:30)
A portfolio kéthetente jelentkező külpolitikai videós podcastjával, a Global Insight következő adásával hamarosan újra érkezünk.
Korábbi epizódjainkat ide kattintva lehet visszanézni.
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