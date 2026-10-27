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Végzetes hiba miatt ránthatják ki a gyeplőt Trump kezéből – Drámai fordulóponthoz értünk

Portfolio
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Pontosan egy hét múlva ítéletet mondanak az amerikaiak Donald Trump eddigi elnöki teljesítményéről. November 3-án félidős választásokat tartanak az Egyesült Államokban, amelyen számos kormányzói és más állami tisztségviselői poszt mellett az is eldől, hogy a republikánusok megőrzik-e többségüket a szövetségi törvényhozásban, azaz a Kongresszusban. A Reuters és az Ipsos tegnap közzétett közvélemény-kutatása szerint a demokraták 53-44 arányban vezetnek Trump republikánusaival szemben a biztos szavazók körében. Ha hihetünk a felmérések által felvázolt erőviszonyoknak, egy ilyen eredmény borítékolná a képviselőház megfordulását, sőt, a Kongresszus felsőházát, a szenátust is bőven lőtávolságon belül helyezné a demokraták számára. A Fehér Ház szemszögéből tehát nem túl rózsás a kép, hiszen Trump népszerűsége mélypontra zuhant, az üzemanyagárak pedig az egekbe szöktek az iráni háború következtében, és olyan államokban kerültek veszélybe a republikánusok, ahol pár hónapja még elképzelhetetlen lett volna, hogy veszítsenek. Teljesen megbéníthatja Trump hátralévő elnökségét, ha partot ér a "kék hullám"?

A Global Insight legfrissebb adásában Tábor Áron Amerika-szakértővel, az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatójával mértük fel az erőviszonyokat és a várható forgatókönyveket az amerikai félidős választás előtt.

A Portfolio külpolitikai podcastjának legfrissebb epizódját a fenti videóra kattintva nézhetitek meg, az alábbi lejátszón keresztül pedig meghallgathatjátok.

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Tábor Áron: Nem erre szavaztak az amerikaiak (6:57)

  • A saját térfelükön kényszerülnek védekezésre Trumpék (15:24)
  • Mennyire köthetik meg Trump kezét? (35:13)
  • Mit és kit hozhat a Trump-korszak vége? (42:30)

A portfolio kéthetente jelentkező külpolitikai videós podcastjával, a Global Insight következő adásával hamarosan újra érkezünk.

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