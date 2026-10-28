Megvannak a jövő évi adóváltozások: már látszanak a fontosabb terhek és könnyítések

A műsor második felében a kabinet új lakáspiaci szabályozásáról ejtettünk szót, egy sor változás érkezik ugyanis az állami támogatások rendszerében vásárlás, hitelfelvétel, illetve felújítás terén, nem beszélve a lakástakarékról, illetve a babaváró hitelről. Palkó István, a Portfolio vezető elemzőjének segítségével tekintettük át a legfontosabb újdonságokat.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro − (00:00)
- Adózás Tisza módra: kijött a jövő évi csomag − (02:19)
- Tényleg plusz? Górcső alatt a Wekerle+ és társai − (19:39)
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