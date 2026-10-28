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Megvannak a jövő évi adóváltozások: már látszanak a fontosabb terhek és könnyítések
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Megvannak a jövő évi adóváltozások: már látszanak a fontosabb terhek és könnyítések

Portfolio
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Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása, amelynek első részében a kormány adócsomagjával foglalkoztunk. A meglepetéseket sem nélkülöző rendelkezések számos területen hoznak komolyabb változást, így csökkenhet például a minimálbéresek szja-terhelése, megduplázzák a családi pótlékot, miközben a nagyvállalatoktól és egyes gazdasági ágazatoktól magasabb közterheket szednének be. Szakértő vendégeink segítségével néhány kifejezetten fontos változást vettünk górcső alá. Vendégünk Szücs Andrea, a KPMG partnere, a magászemélyek adózásáért felelős csoport vezetője, valamint Varga Zsófia, a KPMG társasági adó, átvilágítási és adóvizsgálati csoportjának directora volt.

A műsor második felében a kabinet új lakáspiaci szabályozásáról ejtettünk szót, egy sor változás érkezik ugyanis az állami támogatások rendszerében vásárlás, hitelfelvétel, illetve felújítás terén, nem beszélve a lakástakarékról, illetve a babaváró hitelről. Palkó István, a Portfolio vezető elemzőjének segítségével tekintettük át a legfontosabb újdonságokat.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Adózás Tisza módra: kijött a jövő évi csomag − (02:19)
  • Tényleg plusz? Górcső alatt a Wekerle+ és társai − (19:39)

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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