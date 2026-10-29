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Podcast

Kibertámadás a hűtőből – Már az élelmiszerünk sincs biztonságban

agrarszektor.hu
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Egy kibertámadás nemcsak a kormányzati vagy a banki rendszereket béníthatja meg, hanem ugyanúgy veszélybe sodorhatja a mezőgazdasági termelést és az élelmiszer-ellátást is. Nem véletlen, hogy az uniós szabályozás az agrofood szektor vállalataitól is komoly felkészülést vár el ezen a területen. A teljesítés azonban még nem mindenkinél tart ott, ahol kellene: a 358 érintett magyar ügyfélnek október közepéig mindössze 70 százaléka teljesítette az előírt kiberbiztonsági auditot. A lehetséges veszélyforrásokról és védekezési lehetőségekről beszélgetünk az Alapvetés podcast mai műsorában, ahol vendégünk Balogh Péter tartalékos ezredes, az Óbudai Egyetem dual-use és kibervédelmi szakértője, és Vörös Attila, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének ügyvezetője.

Az Európai Unió kiberbiztonsági irányelve szigorú informatikai védelmi kötelezettségeket ír elő a hazai élelmiszeripari és mezőgazdasági vállalatok számára. Amint azt korábban az Agrárszektor megírta, a kiberbiztonsági előírások azokra az állattartó és élelmiszeripari közép- és nagyvállalatokra vonatkoznak, amelyek legalább 50 munkavállalót foglalkoztatnak, vagy éves árbevételük, illetve mérlegfőösszegük meghaladja a 10 millió eurót. A felkészültséget audit során ellenőrzik, melyet a 2025. január 1. előtt működő szervezeteknek 2026. június 30-ig kellett elvégeztetni, a később induló cégeknél pedig az első auditot a nyilvántartásba vételtől számított két éven belül kell teljesíteni.

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Amint azt Szemeti Ferenc, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának kiberbiztonsági igazgatója az Agrárszektor kérdésére elmondta, nyilvántartásuk szerint az agrár- és élelmiszeripari szereplőket csoportosító "Élelmiszer" ágazatban 358 auditkötelezett ügyfél van, közülük 249 szervezet (70%) teljesítette auditkötelezettségét, 30 szervezet (12%) szervezet ellenállóképességi index (SZEKI) értéke pedig nem érte el a sikeres audit feltételét jelentő 70-es küszöbértéket. Az ágazatban az átlagos SZEKI-érték 76 volt. Hozzátette:

A teljes auditkötelezett ügyfélkört tekintve a szervezetek 81%-a határidőre teljesítette auditkötelezettségét. Az átlagos SZEKI-érték 78 volt, a 70 alatti SZEKI-értéket elérő szervezetek aránya pedig 10%-ot tett ki. Az adatok alapján megállapítható, hogy az „Élelmiszer” ágazatban az auditkötelezettség teljesítési aránya elmaradt az összes ágazatra jellemző értéktől. Emellett az ágazatban némileg magasabb volt a 70 alatti SZEKI-értéket elérő szervezetek aránya, az átlagos SZEKI-érték pedig kissé alacsonyabb volt az összes ágazat átlagánál.

Ennek apropóján beszélgettünk az Alapvetés podcast eheti műsorában arról, hogy milyen kibertámadási felületeket képzelhetünk el az agrár-élelmiszeripari szektorban, mekkora lehet egy ilyen támadás közvetlen és közvetett gazdasági kára és mit tehetnek a szereplők annak érdekében, hogy a kockázatokat minimálisra csökkentsék.

Vendégünk Balogh Péter tartalékos ezredes, az Óbudai Egyetem dual-use és kibervédelmi szakértője, valamint Vörös Attila, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének ügyvezetője.

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