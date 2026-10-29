12°C erősen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Szorult helyzetben Netanjahu, politikai válság előtt Izrael
Podcast

Szorult helyzetben Netanjahu, politikai válság előtt Izrael

Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A mai adás első részében az izraeli választások eredményét értékeltük. Milyen koalíciós forgatókönyvek jöhetnek szóba, és ezek hogyan alakíthatják Izrael helyzetét a nemzetközi politikában? Vendégünk volt Csicsmann László, a Corvinus Egyetem professzora, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Adásunk második részében arról volt szó, mit szűrhetünk le a Google és a Microsoft jelentéséből, és mire érdemes figyelni az Amazon és az Apple napokon belül érkező negyedéves beszámolójából. Vendégünk volt Kövesy Károly, a Portfolio részvényelemzője.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

lejátszó

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Izrael – (01:30)
  • Techcégek jelentései – (11:52)

Címlapkép forrása: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Cseh miniszterelnök Magyar Péter mellett állva: abszurdnak tartom, hogy Magyarországnak napi egy milliós bírságot kell fizetnie
Tisza-kormány: sorjáznak a bejelentések a cseh-magyar kormányülés után, letartóztatás történt lélegeztetőgép-ügyben
Kibertámadás a hűtőből – Már az élelmiszerünk sincs biztonságban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility