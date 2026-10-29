Szorult helyzetben Netanjahu, politikai válság előtt Izrael

RSM Blog Transzferár 2026: a szegmentáció a kontrollingrendszereket is próbára teszi A 2026-os transzferár-szabályok egyik legnagyobb gyakorlati kihívását a szegmentált eredménykimutatás elkészítése jelenti. Az új rendelet alapján a kapcsolt ügyletek jövedelmezőségét üze

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Holdblog Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali? A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B