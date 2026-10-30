A jósgömb már a kukában: az energiapiac Trump és Putyin szavait lesi

A havonta kétszer jelentkező EnergyTalks podcastsorozatban a hazai energiaipar legfontosabb témáit dolgozzuk fel, a szektor legfontosabb szakértőivel és szereplőivel. Az új részeket a Portfolio podcastcsatornáján találod meg Spotify-on és az Apple Podcasten, vagy a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Az EnergyTalks a Portfolio és a Magyar Energiakereskedők Szövetségének közös podcastje.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio