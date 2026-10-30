A jósgömb már a kukában: az energiapiac Trump és Putyin szavait lesi

A havonta kétszer jelentkező EnergyTalks podcastsorozatban a hazai energiaipar legfontosabb témáit dolgozzuk fel, a szektor legfontosabb szakértőivel és szereplőivel. Az új részeket a Portfolio podcastcsatornáján találod meg Spotify-on és az Apple Podcasten, vagy a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Az EnergyTalks a Portfolio és a Magyar Energiakereskedők Szövetségének közös podcastje.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Megszólalt az ellenzéki vezető: összeomlott Netanjahu tábora, győzött az ellenzék Izraelben
A kiütéses győzelem elmaradt, de reménykedhet az ellenzék.
A Tisza-kormány az autópálya-koncesszió megszüntetésén dolgozik
Magyar Közút venné vissza a hazai gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését.
Nem volt kamatemelés Japánban
Megkönnyebült a piac.
Megszólalt a KSH a friss adatokról: a következő felülvizsgálat átírhatja a mostani GDP-adatot
Orrnehéz lett a magyar gazdaság, a mezőgazdaság pedig olyan rossz volt, hogy javítani kell a korábbi közléseket.
Sebők, Vinnai, Lóska, Harmati, Ákos Tamás - Nagy nevekkel érkezik a Portfolio Banking Technology
Találkozzunk november 10-én a Mariott Hotelben!
Hétvégén fordulat jön az időjárásban: mutatjuk, mire kell készülni Magyarországon
Csapadékra is számíthatunk.
Nagyot alakított az Erste, még feljebb tornázták a várakozásokat Bécsben
A gyorsjelentésben most Lengyelország viszi el a show-t.
Kivezetik az üzemanyag-támogatásokat Japánban
Decembertől.
Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások
Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs
8 millióval leszel gazdagabb az állami megtakarítási támogatással
A 20%-os adójóváírás első ránézésre faék egyszerű: minden befizetett 1000 forint után 200 forintot ad vissza az állam. Ha nem fizetsz be többet, mint amennyi után még jár a jóváírás, a
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Kiegyezés, fegyverszünet vagy eszkaláció? - Mi dönti el az amerikai-orosz és amerikai-kínai viszonyt Trump utolsó két évében
Donald Trump elnökségének hátralévő két évét a 2026. novemberi félidős kongresszusi választások alapozzák meg: ezek rendezik át a washingtoni erőviszonyokat. Az eredménytől függően szű
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
Papíron milliárdosok: mit ér valójában a leggazdagabbak vagyona?
A világ leggazdagabbjainak vagyona gyakran néhány hét alatt százmilliárd dollárokkal változik - anélkül, hogy ténylegesen pénzt nyernének vagy veszítenének. Mi áll a Forbes-listák számai
Magyarországon lassabban drágult a benzin, mint a régióban
A benzin ára húsz év alatt nagyjából 65 százalékkal emelkedett a régióban, de a drágulás nem egyenletes volt: a pénzügyi válság, a járvány, az orosz-ukrán... The post Magyarországon lass
Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?
A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B
Kibertámadás a hűtőből – Már az élelmiszerünk sincs biztonságban
Van még hova fejlődni.
Megvannak a jövő évi adóváltozások: már látszanak a fontosabb terhek és könnyítések
Egyre inkább tisztul a kép.
Végzetes hiba miatt ránthatják ki a gyeplőt Trump kezéből – Drámai fordulóponthoz értünk
Nem áll jól az amerikai elnök szénája.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.