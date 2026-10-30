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A jósgömb már a kukában: az energiapiac Trump és Putyin szavait lesi
Podcast

A jósgömb már a kukában: az energiapiac Trump és Putyin szavait lesi

Portfolio
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Az energiaárak kérdése Magyarországon továbbra is egyszerre gazdasági, versenyképességi és politikai probléma: miközben a rezsicsökkentés rendszere változatlanul a lakossággal marad, a vállalatok sokszor európai összevetésben is magas gáz- és villamosenergia-költségekkel szembesülnek. A földgázpiacon az LNG-verseny, az orosz gáz kivezetése, a geopolitikai feszültségek és a tárolói helyzet egyaránt mozgatják az árakat, míg az áramárakat a gázos erőművek és a megújulók időjárásfüggősége is befolyásolja. A vállalatok számára ezért egyre fontosabb a tudatos beszerzési stratégia, valamint a saját termelés és energiatárolás mérlegelése. Az EnergyTalks podcast legújabb adásában Bali Gáborral, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének gázszakértőjével és Mezősi Andrással, a Budapesti Corvinus Egyetem REKK kutató főmunkatársával beszélgettünk a témában.

A havonta kétszer jelentkező EnergyTalks podcastsorozatban a hazai energiaipar legfontosabb témáit dolgozzuk fel, a szektor legfontosabb szakértőivel és szereplőivel. Az új részeket a Portfolio podcastcsatornáján találod meg Spotify-on és az Apple Podcasten, vagy a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Az EnergyTalks a Portfolio és a Magyar Energiakereskedők Szövetségének közös podcastje.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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