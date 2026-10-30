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A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta

Portfolio
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Már hallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében a friss GDP-adatról volt szó, miután az elemzők által vártnál is visszafogottabb volt a magyar gazdaság teljesítménye a harmadik negyedévben. Éves alapon 1,5 százalékos volt a növekedés, ami szintén elmaradt a várakozásoktól. A részleteket Beke Károllyal, a Portfolio makroelemzőjével beszéltük meg. A műsor második részében a mezőgazdaság visszaesésével foglalkoztunk, amelynek jelentős szerepe volt a mai GDP-adatban. Megnéztük, hogyan tud egy viszonylag kis súlyú ágazat ilyen komoly hatással lenni az egész gazdaság teljesítményére, milyen évet zárnak a hazai gazdálkodók, és hogy milyen jövőt ígér a klímaváltozás. Vendégünk volt Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője.
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Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • GDP – (01:48)
  • Mezőgazdaság – (12:25)
  • Tőkepiaci kitekintő – (22:58)

Címlapkép forrása: Portfolio

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