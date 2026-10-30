Egyedülálló európai sztorit épít Oszkó Péter

Keress azon, hogy mások befektetnek Mire készül az O3 Partners a tőzsdén? Ismerje meg a céget és a tervezett részvénykibocsátás célját november 3-án Oszkó Péterrel!

De pontosan hogyan működik ez az üzleti modell, mire fordítanák az új tőkét, és milyen lehetőségeket, illetve kockázatokat tartogat ma a magántőkepiac? Erről is beszélgetünk Oszkó Péterrel, az O3 Partners elnök-vezérigazgatójával.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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A podcast az O3 Partners támogatásával jött létre.

Címlapkép forrása: Portfolio