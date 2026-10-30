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Egyedülálló európai sztorit épít Oszkó Péter
Podcast

Egyedülálló európai sztorit épít Oszkó Péter

Vidovszky Áron
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A magántőkebefektetések világába főként a nagyobb befektetőknek van bejárásuk: ők azok, akik ígéretes vállalkozásokba fektetnek, majd a cégek növekedéséből próbálnak pénzt keresni. Az O3 Partners most ezt a piacot szeretné szélesebb befektetői kör számára elérhetővé tenni: a társaság nyilvános részvénykibocsátásra készül, amelynek során akár 15 millió eurót is bevonhat. A Portfolio Business podcast új adásában Oszkó Péterrel, az O3 Partners elnök-vezérigazgatójával beszélgettünk a társaság jövőbeli terveiről, a november elején várható tőkeemelésről és tőzsdei bevezetésről, és mindezeken túlmenően a hazai priváttőke-piac helyzetét és lehetőségeit is bemutattuk. Az epizódot Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetője készítette.
Keress azon, hogy mások befektetnek
Mire készül az O3 Partners a tőzsdén? Ismerje meg a céget és a tervezett részvénykibocsátás célját november 3-án Oszkó Péterrel!
Információ és jelentkezés

De pontosan hogyan működik ez az üzleti modell, mire fordítanák az új tőkét, és milyen lehetőségeket, illetve kockázatokat tartogat ma a magántőkepiac? Erről is beszélgetünk Oszkó Péterrel, az O3 Partners elnök-vezérigazgatójával.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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A podcast az O3 Partners támogatásával jött létre.

Címlapkép forrása: Portfolio

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