Átrendeződés a hazai luxusingatlan-piacon: mi történt a vevőkkel?

A magyar luxusingatlan-piac sokáig az emelkedő árakról, a szűk kínálatról és az eladói pozíció erősségéről szólt, az elmúlt időszakban azonban fordulat kezdődött. A vevők továbbra is jelen vannak, van tőke a piacon, de egyre tudatosabban keresik a jó belépési pontokat, miközben sok fejlesztő még a korábbi árstruktúrában gondolkodik. A high-end és luxusszegmensben ráadásul különösen nehéz pontos képet kapni a valódi árakról, mert a tranzakciók jelentős része diszkréten, off-market zajlik. A Portfolio Business Podcast új adásában arról beszélgettünk, hol kezdődik ma a luxus Magyarországon, mit keresnek a vevők, és miért válhat kulcskérdéssé az újraárazás.

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Mitől lesz egy ingatlan valóban luxus, és mi az, ami ma már csak egyszerűen drága? Hogyan lehet jól árazni egy olyan piacon, ahol kevés az összehasonlítható adat, sok ügylet nem jelenik meg a nyilvános hirdetési felületeken, a vevők pedig egyre tudatosabban válogatnak? Milyen nemzetközi trendeket kezd lekövetni a magyar prémium ingatlanfejlesztés, és miben jár még mindig gyerekcipőben?

Többek között ezekről a kérdésekről beszélgettünk Andó Gergellyel, a Sotheby’s International Realty Magyarország vezérigazgatójával.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Az epizód a Sotheby's International Realty Magyarország támogatásával jelent meg.

Címlapkép forrása: Portfolio