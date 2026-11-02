Költségvetés 2027: már látszik, kik lesznek a vesztesek és a nyertesek

Portfolio 2026. november 02. 17:02

Megjelent az első novemberi Checklist, rögtön egy speciális adással, amiben részletesen beszéljük át a 2027-es költségvetés irányait és számait Szabó Dániellel, a Portfolio makrogazdasági elemzőjével.



A Magyar Péter vezette kormány nem általános adócsökkentést, hanem a közterhek jelentős átrendezését tervezi a 2027-es költségvetés alapján. A közhatalmi bevételek 7,7 százalékkal nőnének, miközben az szja-bevétel alig emelkedne az alacsonyabb keresetűek adójóváírása miatt. A társasági adóból jóval több bevételt várnak, emellett új vagyonadó és a kata-reform is jelentős pluszforrást hozna. Az adóintézkedések azonban önmagukban nem elegendők ahhoz, hogy a hiányt a tervezett 4,9 százalékra csökkentsék.