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Költségvetés 2027: már látszik, kik lesznek a vesztesek és a nyertesek
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Költségvetés 2027: már látszik, kik lesznek a vesztesek és a nyertesek

Portfolio
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Megjelent az első novemberi Checklist, rögtön egy speciális adással, amiben részletesen beszéljük át a 2027-es költségvetés irányait és számait Szabó Dániellel, a Portfolio makrogazdasági elemzőjével.

A Magyar Péter vezette kormány nem általános adócsökkentést, hanem a közterhek jelentős átrendezését tervezi a 2027-es költségvetés alapján. A közhatalmi bevételek 7,7 százalékkal nőnének, miközben az szja-bevétel alig emelkedne az alacsonyabb keresetűek adójóváírása miatt. A társasági adóból jóval több bevételt várnak, emellett új vagyonadó és a kata-reform is jelentős pluszforrást hozna. Az adóintézkedések azonban önmagukban nem elegendők ahhoz, hogy a hiányt a tervezett 4,9 százalékra csökkentsék.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Kik lesznek a költségvetés nyertesei és vesztesei – (01:48)
  • Makronaptár– (12:25)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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