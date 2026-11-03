Eger nagyságú várost veszítünk el gyógyítható betegségekben: miért tart itt Magyarország?

Az elmúlt években egyre gyakrabban találkozhatunk olyan – gyakran gyógyíthatatlan betegségekre kifejlesztett – személyre szabott, innovatív terápiákkal, amelyek korábban csak a leggazdagabbak számára voltak elérhetőek. Bár ezek a modern kezelések még mindig rendkívül költségesnek tűnnek, a gyógyszerfejlesztés összetett ökoszisztémája, a hosszú távú kutatási ciklusok és a szabadalmi rendszerek mögött szigorú gazdasági összefüggések állnak. Ugyanakkor egyáltalán nem elrugaszkodott vagy elképzelhetetlen, hogy ezek a korszerű terápiák előbb-utóbb – akár részben – a társadalombiztosító által is finanszírozhatóvá váljanak, hiszen a betegek gyógyulása révén elért hosszú távú társadalmi és gazdasági megtakarítások igazolhatják a ráfordítást.

Milyen gazdasági mechanizmusok és fejlesztési ciklusok határozzák meg az innovatív gyógyszerek árát és megtérülését? Érdemes-e finanszírozni olyan terápiákat, amelyek teljes gyógyulás helyett csak az élet pár évvel való meghosszabbítását ígérik? Milyen lemaradásokkal küzd Magyarország az új terápiákhoz való hozzáférésben, és milyen rendszerszintű döntésekre lenne szükség a hazai közegészségügy fejlesztéséhez?

Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Szalóki Katalinnal, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) igazgatójával.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Az epizód az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének támogatásával jelent meg.

Címlapkép forrása: Portfolio