Ez a mai amerikai választás igazi tétje: miről szól valójában a félidős szavazás?

A folytatásban arról lesz szó, hogy egyre több jel mutatja, hogy a diploma és a munkatapasztalat ma már nem garancia a gyors elhelyezkedésre. A szellemi dolgozók, köztük tapasztalt vezetők is gyakran hosszabb álláskereséssel, erősebb versennyel és magasabb elvárásokkal szembesülnek. A cégek óvatosabban vesznek fel új munkatársakat, miközben a technológiai változások azt is átalakítják, milyen tudásra van valóban szükség. Erről beszélgetünk Nagy-Józsa Dorkával, a Y2Y vezérigazgatójával, aki előadó lesz a november 17-i Portfolio HR (R)EVOLUTION 2026 konferencián.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Félidős választás Amerikában – (02:14)
- Nehezen helyezkednek el a diplomások – (12:34)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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