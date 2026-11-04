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Végigsöpört Amerikán a kék hullám: mennyi ereje maradt Trumpnak?
Podcast

Végigsöpört Amerikán a kék hullám: mennyi ereje maradt Trumpnak?

Portfolio
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Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása, amelynek első részében a hatalmas demokrata fölénnyel zárult amerikai félidős választások politikai következményeit vettük górcső alá a legfrissebb rendelkezésre álló adatok tükrében, miközben többek között megvizsgáltuk, hogy milyen mozgástere marad Donald Trumpnak elnöki ciklusa hátralévő részében úgy, hogy a kongresszus mindkét házában meggyőző kék többséggel kell számolnia. Vendégünk Tábor Áron, az ELTE Amerika szakértő oktatója volt.

A műsor második felében a midterms piaci hatásait vettük szemügyre. Hogyan reagáltak a befektetők a demokraták történelmi léptékű sikerére, mi várható az AI-papírok háza táján és mit vetítenek előre a kongresszusban megváltozott erőviszonyok a piacokon? Miró József, az Erste vezető elemzője volt segítségünkre ennek megválaszolásában.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Trump maradék mozgástere − (02:12)
  • Piacok midterms után − (16:32)

Címlapkép forrása: gguy44 via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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