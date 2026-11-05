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Amerika Választ

Amerika Választ

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Csapkod a tőzsde Amerikában: medvepiacot hoz a demokrata győzelem?
Podcast

Csapkod a tőzsde Amerikában: medvepiacot hoz a demokrata győzelem?

Portfolio
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Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A mai adás első részében az amerikai félidős választásokat követő részvénymozgásokat értékeltük. Vendégünk volt Nagy Viktor, a Portfolio vezető részvényelemzője. Adásunk második részében az Anthropic várhatóan növemberi tőzsdére lépéséről volt szó, amely az AI-szektor egyik legnagyobb piaci tesztje lehet. A fő kérdés az, hogy a befektetők ezt hosszú távú technológiai áttörésként vagy egy túlforrósodott AI-sztoriként árazzák majd. A témában Czachesz Gábort, a VIG Alapkezelő Multi-Asset és Kvantitatív Befektetési Stratégiák üzletágának vezetőjét kérdeztük.
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Kutatás, ipar, tőke: hol születnek a következő évtized nagy üzleti lehetőségei? November 18-án érkezik a Portfolio első deep tech konferenciája, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Tőzsdék – (01:35)
  • Anthropic IPO – (13:34)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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