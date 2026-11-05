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Podcast

Elsöpörték Trumpot: merre indulnak innen a tőzsdék?

Portfolio
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Viktor Athénból nemcsak történelmi és futballélményekkel tért vissza az Invest stúdiójába, hanem egy tőkepiaci tanulsággal is: Görögország a válságok után látványosan visszatért a befektetői térképre. Áronnal megnézték, hogyan lett az egykori államcsőd-közeli országból az elmúlt évek egyik izgalmas tőzsdei sztorija, és hogyan kerül egy Coca-Cola-palackozó cég a görög index egyik legfontosabb szereplői közé. Innen fordulunk rá az amerikai félidős választások piaci következményeire, különösen arra, hogy a politikai fordulat miként érintheti az adatközpont-építéseket és az AI-részvények körüli hangulatot. Szó lesz az Anthropic készülő IPO-járól is, amely az AI-korszak egyik legnagyobb tőzsdei mérföldköve lehet, emellett beszéltek a Ferrari és a Porsche eltérő luxusstratégiájáról, a kínai tőzsdei beavatkozások tanulságairól, a Binance körüli kriptós incidensről, és az OTP paraguayi befektetéséről is.

Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Görög élmények, görög tőzsde – (00:44)
  • Félidős választások értékelése – (12:14)
  • Fog venni Áron Anthropicot? – (17:32)
  • Jelentenek a legnagyobb techcégek – (23:09)
  • Repeszt felfelé a Ferrari – (31:16)
  • Kirabolták a Binance-t – (36:51)
  • Kínában ha baj van, leállítják a kereskedést – (42:49)
  • OTP: parányi paraguayi kitettség – (50:39)
  • Kötvénypercek – (57:26)
  • Long/Short játék – (59:52)

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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