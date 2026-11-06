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Sok magyar cég csak most szembesül vele: komoly uniós megfelelési hullám közeleg
Podcast

Sok magyar cég csak most szembesül vele: komoly uniós megfelelési hullám közeleg

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Az ESG sok vállalatnál még mindig közelgő megfelelési feladatként jelenik meg, a nagyobb cégek egy részénél azonban már évek óta a működés része. A Waberer’s ebben a körben is érdekes példa: tőzsdei nagyvállalatként, nemzetközi logisztikai szereplőként, egy jelentős kibocsátással járó iparágban működve kell megfelelnie az ügyfelek, a befektetők és a szabályozók elvárásainak. A vállalatnál az elmúlt években nemcsak fenntarthatósági stratégia és jelentéstételi rendszer épült ki, hanem ESG- és CSR-bizottságok, belső felelősi hálózat, valamint olyan célok is megjelentek, amelyek a vezetői bónuszrendszerbe is bekerültek.

Mennyire lehet gyorsan zöldíteni egy logisztikai vállalat működését, ha az alternatív járművek és üzemanyagok továbbra is jelentős többletköltséggel járnak? Hogyan lehet a jelentéstételi kényszer mellett valódi fenntarthatósági fejlesztéseket végrehajtani? Mit tanulhatnak azok a kisebb és közepes cégek, amelyek csak most kezdenek felkészülni az ESG-adatszolgáltatásra? Hogyan lehet támogatni a nemek közötti kiegyensúlyozottabb részvételt a logisztikában, és milyen szerepe lehet ebben az Év Női Logisztikusa díjnak? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Tóth-Patai Krisztinával, a Waberer’s ESG és CSR igazgatójával.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Az epizód a Waberer's támogatásával jelent meg.

Címlapkép forrása: Portfolio

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