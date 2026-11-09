5°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Kémjátszma 2026-ban: szexbotrányba bukhat bele az Nvidia-vezér?
Podcast

Kémjátszma 2026-ban: szexbotrányba bukhat bele az Nvidia-vezér?

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében Jensen Huangról volt szó, aki három évtized alatt a világ egyik legértékesebb vállalatává építette az Nvidiát, most azonban saját jövője is kérdésessé vált. A legendás cégvezető magánéleti botrányára jelentős eséssel reagáltak a részvények. A részleteket Kaszab Balázzsal, a Portfolio Részvény rovatának elemzőjével beszéltük meg. A műsor második részében arról volt szó, hogy októberben tovább élénkült a lakáspiac az ingatlanérdeklődések száma alapján. Hogy mit várhatunk az ingatlanpiacon, arról Futó Péter, a Zenga.hu elemzési vezetője beszélt.
Property Awards 2026
A hazai ingatlanpiac ünnepe! - Az elmúlt egy év legkülöngesebb piaci teljesítményei és az elmaradhatatlan üzleti networking! Részletekért kattints!
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Nvidia – (01:57)
  • Lakáspiac – (15:21)
  • Makronaptár – (23:26)

Címlapkép forrása: Erik Flyg/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Átírják az orvosi könyveket: már nem annyi a normális testhőmérséklet, mint régen
Tisza-kormány: őrizetben Orbán Viktor öccse, Berlinbe utazik Magyar Péter
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility