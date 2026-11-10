A szemeink előtt rúgja az utolsókat a Trump-tornádó: a világ fogja megfizetni a kudarc árát?
A Portfolio külpolitikai podcastje, a Global Insight legfrissebb adásában Csizmazia Gábor Amerika-szakértővel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársával elemeztük az előbbi kérdéseket.
A Portfolio külpolitikai podcastjának legfrissebb epizódját a fenti videóra kattintva nézhetitek meg, az alábbi lejátszón keresztül pedig meghallgathatjátok.
Hírek röviden
- Nem Netanjahut bízták meg kormányalakítással (1:50)
- Patthelyzet jöhet a távoli szigetországban (3:11)
- Beiktatták az első női kormányfőt Marokkóban (4:26)
- Elmenekült a vereség után az ifjabbik Bolsonaro (5:49)
Csizmazia Gábor: Ezért szenvedett Trump történelmi vereséget (6:50)
- Indul a kötélhúzás a Kongresszus és a Fehér Ház között (22:20)
- Mi lesz Ukrajnával és Izraellel ezután? (31:36)
- Előtörhet Trumpból a békevágy? (50:30)
- Már itt is a 2028-as elnökválasztási kampány (57:55)
A portfolio kéthetente jelentkező külpolitikai videós podcastjával, a Global Insight következő adásával hamarosan újra érkezünk.
Korábbi epizódjainkat ide kattintva lehet visszanézni.
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Címlapkép forrása: Portfolio
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Biztonságos helyre kellett vinni a minisztert.
Volodimir Zelenszkij égető határidőt szabott Európának: nincs sok idő a döntésre
Bő egy hét múlva születhet megállapodás.
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