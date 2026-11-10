5°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Felpattant az infláció: meddig emelkedhetnek az árak?
Podcast

Felpattant az infláció: meddig emelkedhetnek az árak?

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében az ehavi inflációs adatról volt szó, amely április óta nem látott áremelkedést jelez. Vendégünk volt Beke Károly, a portfolio makroelemzője. Adásunk második részében a Richter harmadik negyedéves gyorsjelentéséről volt szó, amely a vártnál is pozitívabb adatokat rejtett. Mi lepte meg az elemzőket és mi bolygathatja fel az állóvizet a hazai blue chipnél? A témában Fekete Beatrixot, a Portfolio részvényelemzőjét kérdeztük.
Vállalkozói Klub 2026
Szakértőinkkel arra keressük a választ, hogy milyen tényezők és finanszírozási lehetőségek támogathatják a fenntartható növekedést a változó gazdasági környezetben, valamint feltérképezzük a kkv-hitelezés jelenlegi helyzetét és a legfrissebb finanszírozási forrásokat is. Gyere el te is.
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Infláció – (01:34)
  • Richter – (10:38)

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

RSM Blog

IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása

Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiderült az igazság Seszták Miklós táskákban tartott 9 milliárd forintjával kapcsolatban
Tisza-kormány: elérték az őrizetbe vételek Orbán Viktor családját, Magyar Péter a német kancellárral tárgyal
Szétverte Trump a saját hátországát: kötélnek áll az elnök, vagy most jön még a nemulass?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility