Szétverte Trump a saját hátországát: kötélnek áll az elnök, vagy most jön még a nemulass?

A Portfolio külpolitikai podcastjának legfrissebb epizódját a fenti videóra kattintva nézhetitek meg, az alábbi lejátszón keresztül pedig meghallgathatjátok.

KÖVESS MINKET

Hírek röviden

Nem Netanjahut bízták meg kormányalakítással (1:50)

Patthelyzet jöhet a távoli szigetországban (3:11)

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 07. Pengeélen táncol a kormány sorsa: 50 éve nem látott fordulat jöhet a távoli szigetországban

Beiktatták az első női kormányfőt Marokkóban (4:26)

(4:26) Elmenekült a vereség után az ifjabbik Bolsonaro (5:49)

Csizmazia Gábor: Ezért szenvedett Trump történelmi vereséget (6:50)

Indul a kötélhúzás a Kongresszus és a Fehér Ház között (22:20)

(22:20) Mi lesz Ukrajnával és Izraellel ezután? (31:36)

(31:36) Előtörhet Trumpból a békevágy? (50:30)

(50:30) Már itt is a 2028-as elnökválasztási kampány (57:55)

A portfolio kéthetente jelentkező külpolitikai videós podcastjával, a Global Insight következő adásával hamarosan újra érkezünk.

Korábbi epizódjainkat ide kattintva lehet visszanézni.

Addig is iratkozz fel a Portfolio YouTube-csatornájára és kövess be minket a közösségi médiában, a Spotify-on és az Apple Podcast felületein, hogy biztosan ne maradj le a legközelebbi műsorunkról!

Címlapkép forrása: Portfolio