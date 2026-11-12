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Lakások, kollégiumok, milliárdos beruházások: így alakítaná át az állam az építőipart
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Lakások, kollégiumok, milliárdos beruházások: így alakítaná át az állam az építőipart

Portfolio
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Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása, amelyben a kormány építőipari intézkedéseivel foglalkoztunk a Future of Construction 2026 konferencia apropóján, ahol arról beszélgettünk, milyen jövőt képzel el az állam a hazai építőiparnak, milyen támogatási programok és beruházások jöhetnek a következő években. Szó volt a Wekerle Sándor Program terveiről, a kollégium- és lakásépítésekről, valamint arról is, hol tart a korábban kiemelt állami beruházások felülvizsgálata, és mi várhat ezekre a projektekre. A részletekről Szemerey Samu, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára, országos főépítész beszélt. 

A műsor második részében az került reflektorfénybe, hogy milyen problémákat okoz a külföldi munkavállalók magyarországi foglalkoztatásának jelenlegi szabályozása, és miért félrevezető minden külföldi dolgozót vendégmunkásként kezelni. Megnéztük, milyen változtatásokra lenne szükség ahhoz, hogy a rendszer a hazai munkavállalók védelme mellett a cégek munkaerőigényére is jobban reagáljon. Vendégünk Ürögdi Barbara, az üzleti és bevándorlási szolgáltatásokat nyújtó Helpers Hungary egyik alapítója és ügyvezetője volt. A témával részletesen is foglalkozunk a november 17-i HR (R)evolution 2026 konferencián, amelyre korlátozott számban még kaphatók jegyek.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

HR (R)EVOLUTION 2026
November 17-én ismét HR (R)evolution konferencia: Magyarország egyik legnívósabb munkaerőpiaci és HR-szakmai konferenciája, a legismertebb hazai vállalatok HR-specialistáinak, közép- és felsővezetőinek találkozóhelye, ahol megvitatjuk 2026 meghatározó munkaerőpiaci és HR-trendjeit. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés
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Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Így rúgná be a kormány az építőipar motorját − (02:03)
  • A külföldi munkaerő szabályozása Magyarországon − (15:55)

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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