Lakások, kollégiumok, milliárdos beruházások: így alakítaná át az állam az építőipart

A műsor második részében az került reflektorfénybe, hogy milyen problémákat okoz a külföldi munkavállalók magyarországi foglalkoztatásának jelenlegi szabályozása, és miért félrevezető minden külföldi dolgozót vendégmunkásként kezelni. Megnéztük, milyen változtatásokra lenne szükség ahhoz, hogy a rendszer a hazai munkavállalók védelme mellett a cégek munkaerőigényére is jobban reagáljon. Vendégünk Ürögdi Barbara, az üzleti és bevándorlási szolgáltatásokat nyújtó Helpers Hungary egyik alapítója és ügyvezetője volt. A témával részletesen is foglalkozunk a november 17-i HR (R)evolution 2026 konferencián, amelyre korlátozott számban még kaphatók jegyek.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro − (00:00)
- Így rúgná be a kormány az építőipar motorját − (02:03)
- A külföldi munkaerő szabályozása Magyarországon − (15:55)
Címlapkép forrása: Portfolio
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