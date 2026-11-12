Ömlik be a kínai kacsa a magyar piacra, itt az ideje felvenni a kesztyűt
A magyar víziszárnyas-ágazat jövőjét egyszerre alakítják a termelési költségek, az állatbetegségek, a szigorodó szabályozási környezet és a nemzetközi piaci folyamatok. A kacsa- és libatartás eltérő jövedelmezőségi viszonyai, az exportpiacoktól való függés, valamint a kínai termelők jelentette verseny egyaránt meghatározzák a hazai szereplők mozgásterét.
De vajon a feldolgozás fejlesztése és az új külpiaci lehetőségek kiaknázása nyithat új irányokat az ágazat előtt? És mi kellene ahhoz, hogy több magyar keresse a liba- és a kacsahúst a boltokban? Ezekről a témákról beszélgettünk az Alapvetés podcast eheti adásában Szabó Ákossal, a Tranzit Csoport vezérigazgatójával, a Magyar Lúdszövetség elnökével.
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