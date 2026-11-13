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2026-ban már a városlakók is beleszólnak abba, milyen legyen egy ingatlanfejlesztés
Podcast

2026-ban már a városlakók is beleszólnak abba, milyen legyen egy ingatlanfejlesztés

Portfolio
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A lakóingatlan-fejlesztések ma már messze túlmutatnak azon, hogy hány lakás épül egy adott telken. A budapesti piacon egyre fontosabb kérdés, hogyan illeszkedik egy beruházás a meglévő városi szövetbe, milyen hatással van a közlekedésre, a közterületekre, a zöldfelületekre és a környéken élők mindennapi komfortjára.

Erről beszélgettünk a Portfolio Business Podcast legújabb adásában Hüse Istvánnal, a Rezideo ingatlanfejlesztési igazgatójával, valamint Lukács Mátéval, a Járókelő Közhasznú Egyesület ügyvezetőjével.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Az elmúlt években a lakhatási igény, a megfizethetőség és a városi területek újrahasznosítása egyszerre formálta a budapesti lakóingatlan-piacot. A fejlesztések esetében egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a rozsdaövezetek, az alulhasznosított városi területek és azok a beruházások, amelyek nem elszigetelt lakóparkokként, hanem a környezetükhöz kapcsolódó városi egységként működnek. Egy új lakóprojekt ma már nem pusztán piaci termék, hanem városfejlesztési beavatkozás is: hat a forgalomra, a parkolásra, a közterek használatára, a gyalogos- és kerékpáros kapcsolatokra, valamint arra is, hogyan érzik magukat a már ott élők a saját környezetükben.

Dr. Hüse István
Indotek Group, ingatlanfejlesztési igazgató, jogász
A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett doktori oklevelet 2000-ben. Tanulmányai befejezése óta ingatlanfejlesztéssel, ingatlanhasznosítással és -üzemeltetéssel foglalkozik, valamint i
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A szakemberek szerint ezért a fejlesztői gondolkodásban egyre korábban kell megjelennie a lakossági és közterületi szempontoknak, nem csak akkor, amikor egy beruházás körül már konfliktus alakul ki.

Hüse István (Rezideo) és Lukács Máté (Járókelő.hu)
Hüse István (Rezideo) és Lukács Máté (Járókelő Közhasznú Egyesület) Fotó: Portfolio

Ebben a folyamatban fontos szerepe lehet a civil szervezetek tudásának is. A Járókelőhöz érkező lakossági bejelentések ugyanis nemcsak egyedi problémákat jeleznek, hanem mintázatokat is megmutatnak: hol hiányzik egy gyalogos kapcsolat, hol okoz gondot a zaj, a rendezetlen közterület vagy éppen a zöldfelületek hiánya.

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Információ és jelentkezés

A Rezideo és a Járókelő együttműködése - például a XI. kerületi Revital Park kapcsán - éppen arra mutat rá, hogy egy fejlesztés akkor lehet hosszú távon sikeres, ha már a tervezés korai szakaszában számol a környék működésével és az ott élők tapasztalataival. A cél nem csupán az, hogy értékes lakások épüljenek, hanem hogy olyan lakóhelyi minőség jöjjön létre, amely a beköltözőknek és a tágabb városi környezetnek is hozzáadott értéket jelent. A legfontosabb tanulság más budapesti fejlesztések számára is az lehet: a jó ingatlanfejlesztés nem a telekhatárnál ér véget.

A cikk és a podcast megjelenését az Rezideo támogatta.

Címlapkép forrása: Indotek Csoport

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