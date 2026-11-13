6°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Az évezred szexbotránya vethet véget a nagy Nvidia-sztorinak?
Podcast

Az évezred szexbotránya vethet véget a nagy Nvidia-sztorinak?

Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében az Nvidia körül kialakult botránnyal foglalkoztunk. Jensen Huang távozása után két nap alatt mintegy 430 milliárd dollárral csökkent a vállalat piaci értéke, a történet pedig az egész technológiai szektorra hatással lehet. Vendégünk Móró Tamás, a Concorde vezető stratégája volt. A műsor második részében a legnagyobb állami építési és városfejlesztési beruházások jövőjéről beszélgettünk. A Várkapitányság átalakulásával létrejövő Hild Központ feladatairól, a rozsdaövezetek hasznosításáról és a megfizethető bérlakásprogram terveiről Ambrus Györgyöt, a szervezet vezetőjét kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Nvidia-botrány és piaci következményei – (01:42)
  • Állami beruházások és városfejlesztés – (10:02)
  • Tőkepiaci kitekintő – (23:21)

Címlapkép forrása: Jose Sarmento Matos/Bloomberg via Getty Images

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

GDPR

Amikor a chatbot lebuktat...

A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal

Konferencia ajánló

HR (R)EVOLUTION 2026

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Vállalkozói Klub 2026

2026. november 18.

AI & Digital Transformation 2026

2026. november 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A részvénykiválasztás 7 szabálya

Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon

Ez is érdekelhet
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Kié lesz a szabadalom, ha már a mesterséges intelligencia is találmányokat gyárt?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility