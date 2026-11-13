Kié lesz a szabadalom, ha már a mesterséges intelligencia is találmányokat gyárt?

Egyre többen próbálnak mesterséges intelligencia segítségével szabadalmat szerezni, de az így készített beadványok gyakran nem felelnek meg a követelményeknek. Ráadásul a feltalálók a bizalmas információikat is veszélyeztethetik, ha azokat nyilvános AI-rendszerekkel osztják meg – figyelmeztetett Farkas Szabolcs, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke a Portfolio Business podcastban. A beszélgetésből az is kiderül, hogyan lehet egy ötletből szabadalom, ki kereshet pénzt egy találmányból, és milyen új kihívásokat hoz az AI.

Egy jó ötlet önmagában még nem elég a szabadalom megszerzéséhez: olyan műszaki megoldásra van szükség, amely valóban új, és a gyakorlatban is megvalósítható. Ráadásul az újdonságot az egész világra kiterjedően vizsgálják, így az sem mindegy, mit hoznak nyilvánosságra a feltalálók. Farkas Szabolcs arról is beszélt, hogy Magyarország jelenleg a 36. helyen áll a WIPO 139 országot vizsgáló innovációs rangsorában, az előrelépéshez pedig a találmányok számának növekedése mellett kiszámíthatóbb gazdasági és befektetési környezetre is szükség lenne.

Deep Tech 2026 Kutatás, ipar, tőke: hol születnek a következő évtized nagy üzleti lehetőségei? November 18-án érkezik a Portfolio első deep tech konferenciája, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Az AI ugyanakkor már a szabadalmi hivatalok munkáját is megváltoztatja. Az SZTNH például mesterséges intelligenciát használ a korábbi találmányok felkutatására és a nagy mennyiségű dokumentum feldolgozására, a következő években pedig további feladatokat automatizálhatnak. Farkas Szabolcs úgy látja, hogy bár a technológia gyorsabban fejlődik, mint a szabályozás, a szabadalmi rendszer képes lesz alkalmazkodni az új kihívásokhoz is.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Címlapkép forrása: Portfolio