Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat

A havonta kétszer jelentkező EnergyTalks podcastsorozatban a hazai energiaipar legfontosabb témáit dolgozzuk fel, a szektor legfontosabb szakértőivel és szereplőivel. Az új részeket a Portfolio podcastcsatornáján találod meg Spotify-on és az Apple Podcasten, vagy a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Az EnergyTalks a Portfolio és a Magyar Energiakereskedők Szövetségének közös podcastje. Az epizódot az ALTEO támogatta.
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