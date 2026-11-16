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Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat
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Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat

Portfolio
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Magyarország MARI és PICASSO európai kiegyenlítőenergia-platformokhoz való csatlakozása alapjaiban írja át a hazai villamosenergia-piac működését: a korábbi, jellemzően hazai optimalizálást egy európai szintű, sokkal gyorsabb és összetettebb rendszer váltja fel. A piaci szereplőknek ma már nemcsak a hazai termelést, fogyasztást és tartalékokat kell figyelniük, hanem a határkeresztező kapacitásokat, a szomszédos országok ajánlatait, az ártüskéket és a másodpercek alatt változó szabályozási jeleket is. Aki nem épített időben automatizált, digitális döntéstámogató rendszereket, könnyen versenyhátrányba kerülhet az egyre komplexebb rugalmassági piacokon. Az EnergyTalks podcast legújabb adásában Pesti Mártonnal, az ALTEO Nyrt. termelésmenedzsmentért felelős igazgatójával, valamint Veszprémi Balázzsal, az Artemis Technology Zrt. ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a témában.

A havonta kétszer jelentkező EnergyTalks podcastsorozatban a hazai energiaipar legfontosabb témáit dolgozzuk fel, a szektor legfontosabb szakértőivel és szereplőivel. Az új részeket a Portfolio podcastcsatornáján találod meg Spotify-on és az Apple Podcasten, vagy a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Az EnergyTalks a Portfolio és a Magyar Energiakereskedők Szövetségének közös podcastje. Az epizódot az ALTEO támogatta.

Címlapkép forrása: Rolf Schulten/ullstein bild via Getty Images

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