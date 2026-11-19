Az ukrán gabona behozatalának kérdése évek óta az agrárium egyik legforróbb vitája, ami a történelmi mélypontra süllyedt kukoricatermés miatt ismét napirendre került. Ám miközben a korlátozások a magyar termelők védelmét szolgálják, a hazai alapanyaghiány egyre nehezebb helyzetbe hozza a feldolgozókat és az állattenyésztést. Az így kialakult helyzetet járjuk körül az Alapvetés podcast mai műsorában, ahol vendégünk Fehérvári Gábor, a Pannonia Bio Zrt. gabonakereskedelmi vezetője és Juhász Csaba, a Capstone Cégcsoport ügyvezető tulajdonosa.

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Történelmi mélypontra esett az idei kukoricatermés, így a hazai feldolgozóiparnak és az állattenyésztésnek akár 2,5 millió tonna importált alapanyagra is szüksége lehet. Az ukrán gabona behozatalát tiltó szabályozás azonban jelentősen szűkíti a beszerzési lehetőségeket, miközben az aflatoxinnal szennyezett hazai termés tovább nehezíti az ellátást.

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De vajon meddig tartható fenn a termelők védelme úgy, hogy közben ne kerüljön veszélybe a feldolgozóipar és az állattenyésztés működése?

úgy, hogy közben ne kerüljön veszélybe a feldolgozóipar és az állattenyésztés működése? Mennyire megalapozottak az ukrán kukoricaimporttal kapcsolatos félelmek?

És hogyan lehetne ellenőrizni, hogy az importált ukrán gabona valóban megfelel a szigorú hazai előírásoknak?

Ezeket a kérdéseket jártuk körbe az Alapvetés podcastban Fehérvári Gáborral, a Pannonia Bio Zrt. gabonakereskedelmi vezetőjével és Juhász Csabával, a Capstone Cégcsoport ügyvezető tulajdonosával.

Az epizód a Pannonia Bio Zrt. támogatásával jelent meg.

Címlapkép forrása: Portfolio