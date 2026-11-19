Ricardo Pénz a Covid idején Pénz a Covid idején címmel könyvrecenzióm jelent meg Tim Congdon tavalyi kötetéről a Közgazdasági Szemle októberi számában. Ezúton is köszönöm a közlést a folyóirat szerkesztőségének

RSM Blog Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát

Bankmonitor 2008 óta nem volt ilyen: több hitelt vettek fel a magyarok, mint amennyit félretettek A III. negyedévben 2008 óta először több hitelt vettünk fel, mint amennyit megtakarítottunk. A magyar háztartások pénzügyi vagyona egy év alatt 10,1 százalékkal, 127,7 ezer milliárd forintra

Grandio Blog Táguló spreadek és új lehetőségek az európai kötvénypiacokon A globális hozamemelkedés és a francia költségvetési bizonytalanság az európai állampapírok széles körét érintette, az országok gazdasági helyzete azonban jelentősen eltér. Franciaország

GDPR Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E

Holdblog A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá

Kasza Elliott-tal Top 10 osztalék részvény - 2026. november November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel