A befektetési szolgáltatások piaca látványosan átalakul: egyre több olyan megoldás válik elérhetővé digitális, fintech alapú platformokon, amely korábban elsősorban a hagyományos bankokhoz kötődött. A magyar befektetők számára különösen fontos fejlemény, hogy már nemcsak részvényekhez, ETF-ekhez vagy más nemzetközi befektetési termékekhez férhetnek hozzá egyszerűbben, hanem olyan hazai sajátosságokhoz is, mint a tartós befektetési számla, vagyis a TBSZ. A költségek, a devizaváltási díjak, az ügyfélélmény és a szolgáltatók közötti váltás lehetősége egyre fontosabb szemponttá válik azok számára, akik hosszú távon, tudatosabban szeretnék kezelni a megtakarításaikat.

Miért választanak a magyar ügyfelek egyre gyakrabban digitális befektetési platformokat? Mennyire árérzékenyek a hazai befektetők, és milyen szerepe van ebben a TBSZ-nek? Milyen rejtett költségekre érdemes figyelni egy befektetési számlánál, hogyan működik a TBSZ transzfer, és sérülhet-e emiatt az adókedvezmény? Ezekről, valamint a magyar megtakarítók szokásairól, a hosszú távú öngondoskodásról és a fintech szereplők térnyeréséről beszélgettünk Töreky Bencével, a Lightyear regionális terjeszkedésért és termékfejlesztésért felelős vezetőjével.

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Az adás a Lightyear támogatásával készült.

A befektetés kockázattal jár: a befektetések értéke csökkenhet is, így előfordulhat, hogy kevesebbet kapsz vissza, mint amennyit befektettél. A hozamok nem garantáltak. A beszélgetés nem minősül befektetési vagy adótanácsadásnak. A TBSZ adókedvezménye feltételekhez kötött, az adózás egyéni körülményektől függ, és a szabályok változhatnak. Feltételek érvényesek, egyéb díjak felmerülhetnek. A befektetési szolgáltatást a Lightyear Europe AS nyújtja, amelyet az Észt Pénzügyi Felügyeleti Hatóság engedélyezett és felügyel.

Címlapkép forrása: Portfolio