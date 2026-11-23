Portfolio 2026. november 23. 17:01

Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A pénteki jelentős tőzsdei esést követően hétfőn már némi emelkedés látszott a világ részvénypiacain, a befektetői hangulat azonban továbbra is feszült. A megnövekedett volatilitás és a piaci kilátásokkal kapcsolatos egyre borúlátóbb vélemények arra utalnak, hogy az év utolsó heteiben is komoly árfolyammozgásokra lehet számítani. Adásunk első részében Kaszab Balázzsal, a Portfolio részvényrovatának elemzőjével beszéltük át, milyen forgatókönyvek rajzolódnak ki decemberre, és milyen tényezők határozhatják meg a tőzsdék év végi teljesítményét. A műsor második részében a magyar agrárium helyzetével foglalkoztunk. Az ágazat szereplőinek idén az aszály és a szélsőséges időjárás mellett a magas termelési költségekkel és a bizonytalan piaci környezettel is meg kellett küzdeniük. A gazdálkodók számára egyre nagyobb kihívást jelent, hogy a jövedelmezőség megőrzése mellett a versenyképesség javításához szükséges fejlesztéseket is finanszírozni tudják. Ezek a kérdések is napirendre kerülnek a december elején megrendezendő, háromnapos Portfolio Agrárszektor Konferencián. A rendezvény legfontosabb témáiról, az ágazat előtt álló kihívásokról és a következő évek kilátásairól Hazafi Lászlót, az Agrárszektor újságíróját, a konferencia főszervezőjét kérdeztük.