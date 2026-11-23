Egy informatikai incidens következménye nem feltétlenül marad az online térben: leállhat a termelés, sérülhet a készlet, és megrendülhet az ügyfelek bizalma is. A vállalatok digitális kitettségéről és a biztosítások lehetséges szerepéről Faraga Gáborral, a Colonnade vállalati igazgatóságának vezetőjével beszélgettünk a Portfolio Business Podcast legutóbbi adásában.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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A szakember elmondta: a digitalizációval nemcsak a vállalatok működése, hanem a kockázataik is átalakulnak. A gyártás, a hűtés, a logisztika vagy az épületüzemeltetés informatikai függősége miatt egy támadás vagy technológiai meghibásodás fizikai károkat és működésleállást is okozhat. A védekezés ráadásul nem érhet véget a saját rendszerek határán: a külső IT-szolgáltatók, a felhőmegoldások és a szoftveres kapcsolatok újabb függőségeket teremtenek.

Adásunkban azt járjuk körül, hogyan válhat egyetlen szolgáltatói hiba több vállalkozás problémájává, és milyen kihívásokat jelentenek a megtévesztő megkeresések, a jogosulatlan adatkérések vagy az AI-alapú csalási módszerek.

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A beszélgetésben arra is kerestük a választ, hogyan különíthetők el egy összetett incidens biztosítási és felelősségi kérdései, mikor kerülhet előtérbe a cyberbiztosítás, milyen szolgáltatói hibáknál lehet releváns az IT szakmai felelősségbiztosítás, és mikor merülhet fel a vezető tisztségviselő személyes felelőssége.

A cikk és a podcast megjelenését a Colonnade támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio