Szász Péter 2026. november 23. 11:00

Az európai feldolgozóipar egyszerre küzd a magas energia- és alapanyagárakkal, a bizonytalan beszállítói láncokkal és az erősödő nemzetközi versennyel. A gyártók számára ráadásul már nem feltétlenül az jelenti a legnagyobb problémát, hogy mennyibe kerül az alapanyag, hanem az, hogy egyáltalán hozzájutnak-e a szükséges mennyiséghez. Ezek a kihívások még az olyan látszólag egyszerű termékek előállítását is érintik, mint az ipari létrák és állványzatok, amelyek gyártásában egyre nagyobb szerepet kap az automatizáció és a korszerű technológia. A nyugat-európai gyártás átalakulása eközben új lehetőségeket teremthet a magyarországi ipari központok számára, akár újabb beruházásokat is hozva Magyarországra.