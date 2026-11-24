Portfolio 2026. november 24. 17:10

Már meghallgatható a keddi Checklist. A szappanopera folytatódik: Jensen Huang visszatért, a tőzsde felrobbant: hétfőn több mint 31 százalékot ugrott az Nvidia árfolyama, miután Donald Trump közbenjárásával ismét a társalapító került a vállalat élére. A botrányát feltáró független vizsgálat azonban még nem zárult le. Az AI és a chipgyártás globális történelmének fontos napjait éljük, amiben a szupervállalatok mellett az amerikai és a kínai kormány is bőven benne van. Adásunk első felében erről beszélgetünk Bence Balázzsal, a Portfolio Investment Services befektetési szakértőjével.



A folytatásban a forint árfolyamáról kérdezzük Beke Károlyt, a Portfolio makroelemzőjét. Múlt hét végén az euró jegyzése a 374-es szint fölé emelkedett, és rögtön felmerült, hogy elfogyott-e a Tisza-kormány iránti befektetői bizalom, vagy inkább nemzetközi folyamatok állnak a háttérben - például az, hogy az erősödő dollár és az amerikai kamatemelési várakozások mellett egyre kevésbé vonzó a forint kamatelőnye. Közben a Magyar Nemzeti Bank egy lehetséges kamatcsökkentésről beszél. De mi mozgatja most az árfolyamot, és mennyire szűkült be a jegybank mozgástere?